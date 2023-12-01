Росіяни назвали підрив залізниці у Бурятії "терактом" і показали відео наслідків

Російські пропагандисти кваліфікували підрив Північномуйського тунелю у Бурятії, який вчора вночі влаштувала Служба безпеки України, як "теракт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський ресурс Baza.
Росіяни заявили, що причиною вибухів у тунелі стала "диверсія" і слідчі порушили кримінальну справу за статтею "теракт".
"30 листопада невідомі підірвали вантажний склад на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення - бригада закріпила потяг і покинула тунель", - пишуть російські ЗМІ.
Також пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистерн в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе - вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.
Окрім того, як пишуть російські ЗМІ, пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. Чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.
Як розповіли РБК-Україна власні джерела, вчора вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.
"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано", - повідомили співрозмовники.
Як зазначають наші джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.
За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.
Пізніше російські пропагандисти заявили, що "причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі" і показали фото.
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