Росіяни можуть запустити масове виробництво "шахедів", дрони модифікують

Останні модифікації дронів-камікадзе типу Shahed свідчать, що росіяни можуть налагодити масове виробництво цих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик зазначив, що аналітики з літа фіксують конструктивні модифікації у Shahed-136 або ж як їх маркують росіяни "Герань-2".
"Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим", - сказав офіцер.
Серед змін, які фіксують аналітики:
Проте "шахеди" російського виробництва принципово не відрізняється від більш ранніх зразків. До того ж спроби такого "імпортозаміщення" свідчать про дієвість міжнародних санкцій.
Остання атака "шахедами"
У ніч на 28 вересня російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну. Росія запустила 44 дрони-камікадзе, 34 "шахедів" вдалося збити.
Зокрема, в Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Також була атакована Одеська область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.