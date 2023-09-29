Росіяни можуть запустити масове виробництво "шахедів", дрони модифікують

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик зазначив, що аналітики з літа фіксують конструктивні модифікації у Shahed-136 або ж як їх маркують росіяни "Герань-2".

"Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим", - сказав офіцер.

Серед змін, які фіксують аналітики:

принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);

модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);

використання нового сервоприводу KST X30-12-165;

використання блоку "Комета" російського виробництва у системі навігації.

Проте "шахеди" російського виробництва принципово не відрізняється від більш ранніх зразків. До того ж спроби такого "імпортозаміщення" свідчать про дієвість міжнародних санкцій.

Остання атака "шахедами"

У ніч на 28 вересня російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну. Росія запустила 44 дрони-камікадзе, 34 "шахедів" вдалося збити.

Зокрема, в Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Також була атакована Одеська область.