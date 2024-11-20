Росіяни могли розстріляти полонених бійців ЗСУ у Курській області, - Лубінець

Розстріл українських полонених

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора України встановив, що на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.

При цьому 11 листопада Лубінець повідомляв, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.

Тоді він також надіслав листи про такий злочин до ООН та МКЧХ.

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