Росіяни могли розстріляти полонених бійців ЗСУ у Курській області, - Лубінець

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли українських військовополонених у Курській області. Це сталося, коли воїни ЗСУ потрапили в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram .

Омбудсмен закликав міжнародне співтовариство діяти негайно, оскільки Росія вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

За його словами, він уже надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо такого злочину.

"З соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення в Курській області", - написав Лубінець.

Розстріл українських полонених

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора України встановив, що на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.

При цьому 11 листопада Лубінець повідомляв, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.

Тоді він також надіслав листи про такий злочин до ООН та МКЧХ.

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