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Росіяни могли розстріляти полонених бійців ЗСУ у Курській області, - Лубінець

Середа 20 листопада 2024 19:26
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Росіяни могли розстріляти полонених бійців ЗСУ у Курській області, - Лубінець Ілюстративне фото: росіяни могли розстріляти полонених бійців ЗСУ у Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли українських військовополонених у Курській області. Це сталося, коли воїни ЗСУ потрапили в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

"З соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення в Курській області", - написав Лубінець.

За його словами, він уже надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо такого злочину.

Омбудсмен закликав міжнародне співтовариство діяти негайно, оскільки Росія вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Розстріл українських полонених

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора України встановив, що на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.

При цьому 11 листопада Лубінець повідомляв, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.

Тоді він також надіслав листи про такий злочин до ООН та МКЧХ.

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