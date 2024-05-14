Росіяни могли розстріляти двох волонтерів у Вовчанську

Двоє волонтерів, які поїхали до Вовчанська евакуювати місцевих жителів, зникли безвісти. Їх могли розстріляти окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.
Він розповів, що волонтери хотіли евакуювати родину із Вовчанська на власному автомобілі. До пункту призначення вони так і не доїхали та зникли безвісти.
"Ми вже розслідуємо цю справу, але, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один із них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - написав Болвінов.
За його словами, свідок у справі - 19-річний хлопець, який приїжджав до Вовчанська, щоб допомогти вивезти свою бабусю та інших родичів. Поки вони збирали речі, до будинку увірвалися російські військові. Окупанти розділи хлопця і кинули у підвал.
Коли він спробував втекти, росіяни відкрили вогонь. Після цього ворожі солдати знову зловили його та погрожували вбити. Хлопець звільнився після того, як окупанти вночі пішли з дому.
Нагадаємо, минулого тижня росіяни продовжують наступ у Харківській області. Вони задіяли десятки тисяч солдатів для прориву кордону.
Учора, 13 травня, Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що росіяни під Вовчанськом утримують у підвалі мирних жителів. Про це вдалося дізнатися від очевидців, які зуміли втекти звідти.
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