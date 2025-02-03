Росіяни могли обезголовити українського воїна: особу загиблого попередньо встановили

Росіяни поширюють у мережі фото з відтятою головою українського захисника. Особу загиблого захисника попередньо встановили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова в Telegram .

Водночас Добросердов поінформував Офіс генпрокурора про чергове грубе порушення норм міжнародного права з боку росіян.

За його словами, про це поінформували Нацполіцію, щоб встановити контакт з родичами військового. Поліція проведе необхідні слідчі дії для з'ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей.

Він розповів, що фото з відтятою головою українського воїна поширюють ворожі інформаційні ресурси.

Страта українських військовополонених

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово вбивали українських військовополонених.

Зокрема, у серпні минулого року стало відомо, що окупанти могли обезголовити українського захисника.

При цьому, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, за пів року росіяни стратили щонайменше 79 українських військовополонених.

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