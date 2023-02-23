Росіяни з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області

У четвер, 23 лютого, окупанти з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждав будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, 7 - з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомета:

Нагадаємо, що у середу, 22 лютого, російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, артилерії, а також за допомогою протитанкової керованої ракети.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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