Росіяни з мінометів обстріляли Херсонську область, загинув цивільний

"Вдень окупанти вдарили по селищу (Садове, - ред.). Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці", - пише пресслужба.

Як пише Херсонська обласна прокуратура, обстріл відбувся близько о 11:20. Інформація щодо інших потерпілих уточнюється.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 2 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 76 обстрілів. Загалом було випущено 397 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. Зокрема 27 снарядів влучили по Херсону.

Ворог поцілив у:

житлові квартали населених пунктів області;

територію заводу у Херсоні;

електромережу у Херсонському районі.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - розповів Прокудін.