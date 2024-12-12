Росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" в ЗСУ

"Пропаганда Кремля знову намагається дестабілізувати ситуацію. Цього разу фейкомети взялися за поширення брехні про "отруєну воду" для українських військових", - пояснили в центрі.

Зауважимо, що вже кілька днів мережею шириться інформація, що вода "Прозора", яка наразі поставляється до ЗСУ, була нібито отруєна та навіть призвела до смертей серед українських військових.

Дана інформація, як і інші російські ІПСО передавалась від одного до іншого зі згадкою якогось сержанта або ж командира, який нібито особисто став свідком нещасних випадків.

В центрі зауважили, що наратив про "Прозору" поширився доволі масово, однак підкреслили, що командування ЗСУ спростовує ці заяви, підтверджуючи високу якість і безпечність поставок.