Росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" в ЗСУ
Росіяни масово запустили ІПСО з нібито "отруєною водою" для Збройних сил України. Однак командування ЗСУ спростувало цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Пропаганда Кремля знову намагається дестабілізувати ситуацію. Цього разу фейкомети взялися за поширення брехні про "отруєну воду" для українських військових", - пояснили в центрі.
Зауважимо, що вже кілька днів мережею шириться інформація, що вода "Прозора", яка наразі поставляється до ЗСУ, була нібито отруєна та навіть призвела до смертей серед українських військових.
Дана інформація, як і інші російські ІПСО передавалась від одного до іншого зі згадкою якогось сержанта або ж командира, який нібито особисто став свідком нещасних випадків.
В центрі зауважили, що наратив про "Прозору" поширився доволі масово, однак підкреслили, що командування ЗСУ спростовує ці заяви, підтверджуючи високу якість і безпечність поставок.
Нагадаємо, що поширення фейків це часта практика для росіян. Зокрема днями Росія через успіхи повстанців почала поширювати фейки про Україну в Сирії.
До того ж ще на початку осені ми повідомляли, що Кремль реалізовує масштабні інформаційні кампанії проти України та Заходу в соціальних мережах для просування власних інтересів.
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