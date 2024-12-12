Росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" в ЗСУ

Росіяни масово запустили ІПСО з нібито "отруєною водою" для Збройних сил України. Однак командування ЗСУ спростувало цю інформацію.

"Пропаганда Кремля знову намагається дестабілізувати ситуацію. Цього разу фейкомети взялися за поширення брехні про "отруєну воду" для українських військових", - пояснили в центрі.

Зауважимо, що вже кілька днів мережею шириться інформація, що вода "Прозора", яка наразі поставляється до ЗСУ, була нібито отруєна та навіть призвела до смертей серед українських військових.

Дана інформація, як і інші російські ІПСО передавалась від одного до іншого зі згадкою якогось сержанта або ж командира, який нібито особисто став свідком нещасних випадків.

В центрі зауважили, що наратив про "Прозору" поширився доволі масово, однак підкреслили, що командування ЗСУ спростовує ці заяви, підтверджуючи високу якість і безпечність поставок.