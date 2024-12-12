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Росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" в ЗСУ

Україна, Четвер 12 грудня 2024 17:22
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Росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" в ЗСУ Фото: росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" в ЗСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни масово запустили ІПСО з нібито "отруєною водою" для Збройних сил України. Однак командування ЗСУ спростувало цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Пропаганда Кремля знову намагається дестабілізувати ситуацію. Цього разу фейкомети взялися за поширення брехні про "отруєну воду" для українських військових", - пояснили в центрі.

Зауважимо, що вже кілька днів мережею шириться інформація, що вода "Прозора", яка наразі поставляється до ЗСУ, була нібито отруєна та навіть призвела до смертей серед українських військових.

Дана інформація, як і інші російські ІПСО передавалась від одного до іншого зі згадкою якогось сержанта або ж командира, який нібито особисто став свідком нещасних випадків.

В центрі зауважили, що наратив про "Прозору" поширився доволі масово, однак підкреслили, що командування ЗСУ спростовує ці заяви, підтверджуючи високу якість і безпечність поставок.

Нагадаємо, що поширення фейків це часта практика для росіян. Зокрема днями Росія через успіхи повстанців почала поширювати фейки про Україну в Сирії.

До того ж ще на початку осені ми повідомляли, що Кремль реалізовує масштабні інформаційні кампанії проти України та Заходу в соціальних мережах для просування власних інтересів.

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