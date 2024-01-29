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Росіяни в Кремінній розстріляли сім'ю з трьох осіб, - ЗМІ

Архівне фото: Росіяни в Кремінній розстріляли сім'ю з трьох осіб (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові в п'ятницю, 26 січня, розстріляли сім'ю з трьох осіб в окупованому місті Кремінна Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Зазначається, що тіла 60-річної Наталії Бурлуцької, її 37-річної доньки Алли Бурлуцької та 41-річного чоловіка Алли Андрія Рубана з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області на провулку Леніна 26 січня. 

"Про це розповіли джерела ASTRA і далекі родичі вбитої родини. У 37-річної Алли залишилася 18-річна дочка Вікторія", - пише видання.

Мотиви вбивства невідомі

ЗМІ уточнює, що за підозрою в розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12271 Фідана Хаєрзаманова. 

У втечу подалися його товариші по службі, а саме 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гареєв. Мотиви розстрілу сім'ї невідомі.

Росіяни вбивають людей на окупованих територіях

27 жовтня представники Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованій Волновасі розстріляли сім'ю, яка складалася з дев'яти людей.

Також у травні 2023 року двоє озброєних військових РФ, у стані алкогольного сп'яніння, проникли на територію домоволодіння жителя тимчасово окупованого села Нова Збур'ївка Херсонської області та вбили його.

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