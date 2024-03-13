Росіяни на керівні "посади" в окупації призначають убивць, - Запорізька ОВА

За словами Федорова, загарбники продовжують витісняти корінних жителів захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з РФ.

"Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу - "час героїв". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої "спецоперації", тобто загарбницької війни РФ", - написав очільник області.

Федоров розповів, що ще окупанти придумали проєкт під назвою "запорізька цілина". Він передбачає переселення на захоплені території російських спеціалістів та військових із сім'ями.

Ситуація вже змінилася

Очільник області наголосив, що все це вже призвело до збільшення кількості тих, хто проживає на захоплених територіях саме за рахунок росіян.

У такий спосіб Росія формує лояльне до окупаційної "влади" населення і попереджає можливі протести в майбутньому.

"Плани країни-агресора очевидні, але виконати їх не вдасться", - написав Федоров.

Життя на окупованих територіях України

Нещодавно повідомлялося, що росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час цього заходу їх навчатимуть використовувати дрони.

Також Міноборони Британії писало, що Російська Федерація посилює тиск на цивільних через дострокові "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі 26% території України перебувають під російською окупацією.