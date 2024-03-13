ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни на керівні "посади" в окупації призначають убивць, - Запорізька ОВА

Середа 13 березня 2024 17:37
UA EN RU
Росіяни на керівні "посади" в окупації призначають убивць, - Запорізька ОВА Архівне фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, загарбники продовжують витісняти корінних жителів захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з РФ.

"Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу - "час героїв". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої "спецоперації", тобто загарбницької війни РФ", - написав очільник області.

Федоров розповів, що ще окупанти придумали проєкт під назвою "запорізька цілина". Він передбачає переселення на захоплені території російських спеціалістів та військових із сім'ями.

Ситуація вже змінилася

Очільник області наголосив, що все це вже призвело до збільшення кількості тих, хто проживає на захоплених територіях саме за рахунок росіян.

У такий спосіб Росія формує лояльне до окупаційної "влади" населення і попереджає можливі протести в майбутньому.

"Плани країни-агресора очевидні, але виконати їх не вдасться", - написав Федоров.

Життя на окупованих територіях України

Нещодавно повідомлялося, що росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час цього заходу їх навчатимуть використовувати дрони.

Також Міноборони Британії писало, що Російська Федерація посилює тиск на цивільних через дострокові "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі 26% території України перебувають під російською окупацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорізька область Війна в Україні
NEWS
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна