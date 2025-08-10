Росіяни КАБом рознесли автовокзал в Запоріжжі: є постраждалі (фото)

Російські окупанти ввечері, 10 серпня, вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зокрема, під час спілкування з журналістами Федоров розповів, що удар був по Центральному автовокзалу Запоріжжя. На задньому було видно кадри пошкодженого об'єкта.
Глава ОВА поінформував, що через обстріл постраждало 9 людей, і ще можуть бути люди під завалами. Проте у Telegram він уточнив, що постраждалих 8.
"Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога", - написав він.
Крім того, Федоров розповів журналістам, що був ще другий удар КАБом. Ворог атакував клініку Запорізького медичного університету. Там станом на зараз без постраждалих.
Іван Федоров поінформував, що кількість поранених внаслідок атаки РФ по Запоріжжю - зросла до 12.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область, застосовуючи для атак дрони, авіабомби та ракети.
Зокрема, вранці 6 серпня ворог завдав щонайменше 4 удари по базі відпочинку в Запорізькому районі, попередньо ФАБами.
В результаті атаки дві людини загинули і 12 отримали поранення. Серед постраждалих було 4 дітей. Крім того, через вибухи було пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.
