Росіяни КАБом рознесли автовокзал в Запоріжжі: є постраждалі (фото)

Фото: рятувальники на місці події (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 10 серпня, вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, під час спілкування з журналістами Федоров розповів, що удар був по Центральному автовокзалу Запоріжжя. На задньому було видно кадри пошкодженого об'єкта.

 

Глава ОВА поінформував, що через обстріл постраждало 9 людей, і ще можуть бути люди під завалами. Проте у Telegram він уточнив, що постраждалих 8.

 

"Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога", - написав він.

Крім того, Федоров розповів журналістам, що був ще другий удар КАБом. Ворог атакував клініку Запорізького медичного університету. Там станом на зараз без постраждалих.

Оновлено о 19:20

Іван Федоров поінформував, що кількість поранених внаслідок атаки РФ по Запоріжжю - зросла до 12.

Обстріли Запоріжжя та області

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область, застосовуючи для атак дрони, авіабомби та ракети.

Зокрема, вранці 6 серпня ворог завдав щонайменше 4 удари по базі відпочинку в Запорізькому районі, попередньо ФАБами.

В результаті атаки дві людини загинули і 12 отримали поранення. Серед постраждалих було 4 дітей. Крім того, через вибухи було пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.

Детальніше про атаку та наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

