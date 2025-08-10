Росіяни КАБом рознесли автовокзал в Запоріжжі: є постраждалі (фото)

Зокрема, під час спілкування з журналістами Федоров розповів, що удар був по Центральному автовокзалу Запоріжжя. На задньому було видно кадри пошкодженого об'єкта.

Глава ОВА поінформував, що через обстріл постраждало 9 людей, і ще можуть бути люди під завалами. Проте у Telegram він уточнив, що постраждалих 8.

"Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога", - написав він.

Крім того, Федоров розповів журналістам, що був ще другий удар КАБом. Ворог атакував клініку Запорізького медичного університету. Там станом на зараз без постраждалих.

Оновлено о 19:20

Іван Федоров поінформував, що кількість поранених внаслідок атаки РФ по Запоріжжю - зросла до 12.