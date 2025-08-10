ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни КАБом рознесли автовокзал в Запоріжжі: є постраждалі (фото)

Неділя 10 серпня 2025 19:12
UA EN RU
Росіяни КАБом рознесли автовокзал в Запоріжжі: є постраждалі (фото) Фото: рятувальники на місці події (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 10 серпня, вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, під час спілкування з журналістами Федоров розповів, що удар був по Центральному автовокзалу Запоріжжя. На задньому було видно кадри пошкодженого об'єкта.

Глава ОВА поінформував, що через обстріл постраждало 9 людей, і ще можуть бути люди під завалами. Проте у Telegram він уточнив, що постраждалих 8.

"Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога", - написав він.

Крім того, Федоров розповів журналістам, що був ще другий удар КАБом. Ворог атакував клініку Запорізького медичного університету. Там станом на зараз без постраждалих.

Оновлено о 19:20

Іван Федоров поінформував, що кількість поранених внаслідок атаки РФ по Запоріжжю - зросла до 12.

Обстріли Запоріжжя та області

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область, застосовуючи для атак дрони, авіабомби та ракети.

Зокрема, вранці 6 серпня ворог завдав щонайменше 4 удари по базі відпочинку в Запорізькому районі, попередньо ФАБами.

В результаті атаки дві людини загинули і 12 отримали поранення. Серед постраждалих було 4 дітей. Крім того, через вибухи було пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.

Детальніше про атаку та наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН