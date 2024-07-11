Росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall. США та Німеччина зірвали операцію, - CNN

Росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, але США та Німеччина зірвали дану операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зауважимо, що в травні цього року у Німеччині екстремісти підпалили будинок глави Rheinmetall. Детальніше про даний випадок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що німецька компанія Rheinmetall активно допомагає Україні оборонятися від російських окупантів. Зокрема, вона надала українським військовим велику кількість військової техніки, зокрема понад 100 БМП Marder.
До того ж цього літа "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки.
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