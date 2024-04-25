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Росіяни в Херсонській області розстріляли п'ятьох людей, серед жертв гауляйтер села, - ЗМІ

Архівне фото: росіяни в Херсонській області розстріляли п'ятьох людей (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові на захопленій території Херсонської області вбили п'ятьох людей. Серед жертв опинилася і гауляйтерка окупованого села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Видання пише, що 65-річну Валентину Старченко знайшли в житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Окупанти розстріляли жінку в живіт, підпалили будинок і зникли. 

Також у селі Абрикосівка окупанти ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимччак і російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили. Потім росіяни вбили ще 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва і військовослужбовця ЗС РФ у селі Абрикосівка. У цьому випадку тіла теж підпалили. 

Скріншот: Села, в яких росіяни скоювали злочини (deepstatemap.live)

А вчора за підозрою у всіх цих убивствах затримали двох російських військових. Йдеться про 34-річного Олександра Осипова та раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Варто зазначити, що окупанти в Херсонській області публічно визнали загибель Любові Тимчак "за трагічних обставин", але не уточнили деталей. А вчора Херсонська обласна прокуратура почала розслідування за фактом вбивства 65-річної жінки в одному з населених пунктів Ювілейної громади Херсонського району.

Росіяни вбивають людей в окупації

Російські війська з найперших днів вторгнення почали скоювати злочини на захоплених територіях. Найгучнішим стало масове вбивство людей у Бучі під Києвом. Також масове поховання людей було виявлено в Ізюмі в Харківській області.

За всіма цими фактами українські правоохоронці ведуть розслідування, частину справ уже передано до суду, а країни Заходу запровадили санкції проти Росії через її воєнні злочини.

Нещодавно ЗМІ писали, що двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.

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