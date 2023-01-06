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Росіяни готують теракти у храмах на окупованих територіях, аби звинуватити Україну, - Верещук

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти планують вчинити терористичні у храмах на тимчасово окупованих територіях під час святкування Різдва, аби звинуватити у цьому Збройні сили України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук в ефірі телемарафону.

"Вони хочуть вчинити теракти на подвір'ях храмів, де будуть великі скупчення людей, та звинуватити у цьому українську владу і українську армію. Ми розуміємо це, тому діємо превентивно. Ми попереджаємо наших людей та пояснюємо їм небезпеку таких дій з боку ворога", - сказала вона.

Верещук закликала українців не вірити жодному слову країни-агресора, а також, за можливості, не йти до храмів у регіонах, де тривають обстріли, оскільки загарбники будуть використовувати людей як об’єкт терористичних атак.

Міністр додала, що інформація про можливі наміри росіян вчинити теракти у храмах на окупованих територіях на Різдво була отримана із розвідувальних джерел.

Зазначимо, що раніше Верещук повідомила, що Росія може готувати теракти у храмах на окупованих територіях на Різдво.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських захисників на Донбасі.

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Ірина ВерещукВійна Росії проти УкраїниТерактРіздво