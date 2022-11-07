ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни готують криваві обстріли Херсонської області, аби звинуватити ЗСУ, - ОВА

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 17:09
Росіяни готують криваві обстріли Херсонської області, аби звинуватити ЗСУ, - ОВА Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями є висока ймовірність провокацій з боку росіян в Херсонській області. Ворог таким чином планує звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Як відзначив Янушевич, згідно з даними розвідки, росіяни надсилають містянам SMS, в яких застерігають їх у нібито планах ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Людей закликають до "евакуації", а також попереджають про введення комендантської години протягом доби.

"За інформацією української розвідки, рашисти, прикриваючись цивільними, протягом трьох діб через Каховську ГЕС перекидають свою техніку та автомобілі з награбованим майном", - додає Янушевич.

Тим часом в населених пунктах області на правому березі Дніпра росіяни продовжують займатися мародерством: грабують оселі, магазини й склади.

"В смт Любимівка військові Росії вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки", - пише голова ОВА.

Вздовж гирла Дніпра, як пише Янушевич, росіяни викрали усю документацію із місцевих рад, а в самих приміщенням облаштували свої комендатури.

"В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів", - відзначив голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аналітик Бенджамін Пітте показав супутникові знімки, на яких видно, як росіяни готуються до оборони Херсона.

Зовсім нещодавно окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Херсон Війна в Україні
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ