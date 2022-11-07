Росіяни готують криваві обстріли Херсонської області, аби звинуватити ЗСУ, - ОВА
Найближчими днями є висока ймовірність провокацій з боку росіян в Херсонській області. Ворог таким чином планує звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Як відзначив Янушевич, згідно з даними розвідки, росіяни надсилають містянам SMS, в яких застерігають їх у нібито планах ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Людей закликають до "евакуації", а також попереджають про введення комендантської години протягом доби.
"За інформацією української розвідки, рашисти, прикриваючись цивільними, протягом трьох діб через Каховську ГЕС перекидають свою техніку та автомобілі з награбованим майном", - додає Янушевич.
Тим часом в населених пунктах області на правому березі Дніпра росіяни продовжують займатися мародерством: грабують оселі, магазини й склади.
"В смт Любимівка військові Росії вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки", - пише голова ОВА.
Вздовж гирла Дніпра, як пише Янушевич, росіяни викрали усю документацію із місцевих рад, а в самих приміщенням облаштували свої комендатури.
"В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів", - відзначив голова ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аналітик Бенджамін Пітте показав супутникові знімки, на яких видно, як росіяни готуються до оборони Херсона.
Зовсім нещодавно окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.
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