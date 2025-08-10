UA

Росіяни дронами вбили трьох цивільних на Херсонщині, - ОВА

Ілюстративне фото: Херсон та область перебуває під атаками російських дронів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти зранку 10 серпня ударами терор-дронів вбили двох цивільних в Херсонській області. Ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його даними, російські окупанти атакували населені пункти Станіслав, Качкарівку Милівської громади та Дніпровське Білозерської громади. Внаслідок дронових ударів загинуло троє людей - по одному мешканцю в кожному селі.

Двоє осіб отримали важкі поранення у Качкарівці. Обох постраждалих від теракту ушпиталили, медики борються за їхнє життя. Начальник ОВА висловив співчуття родинам загиблих.

Обстріли Херсона: росіяни розгорнули терор

Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.

Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Херсон Війна в Україні