Росіяни дронами вбили трьох цивільних на Херсонщині, - ОВА
Російські окупанти зранку 10 серпня ударами терор-дронів вбили двох цивільних в Херсонській області. Ще кілька людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його даними, російські окупанти атакували населені пункти Станіслав, Качкарівку Милівської громади та Дніпровське Білозерської громади. Внаслідок дронових ударів загинуло троє людей - по одному мешканцю в кожному селі.
Двоє осіб отримали важкі поранення у Качкарівці. Обох постраждалих від теракту ушпиталили, медики борються за їхнє життя. Начальник ОВА висловив співчуття родинам загиблих.
Обстріли Херсона: росіяни розгорнули терор
Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.
Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.
2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.
Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.