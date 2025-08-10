Росіяни дронами вбили трьох цивільних на Херсонщині, - ОВА

Російські окупанти зранку 10 серпня ударами терор-дронів вбили двох цивільних в Херсонській області. Ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Двоє осіб отримали важкі поранення у Качкарівці. Обох постраждалих від теракту ушпиталили, медики борються за їхнє життя. Начальник ОВА висловив співчуття родинам загиблих.

За його даними, російські окупанти атакували населені пункти Станіслав, Качкарівку Милівської громади та Дніпровське Білозерської громади. Внаслідок дронових ударів загинуло троє людей - по одному мешканцю в кожному селі.

Обстріли Херсона: росіяни розгорнули терор

Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.

Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.