ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни дронами вбили трьох цивільних на Херсонщині, - ОВА

Україна, Неділя 10 серпня 2025 15:55
UA EN RU
Росіяни дронами вбили трьох цивільних на Херсонщині, - ОВА Ілюстративне фото: Херсон та область перебуває під атаками російських дронів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти зранку 10 серпня ударами терор-дронів вбили двох цивільних в Херсонській області. Ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його даними, російські окупанти атакували населені пункти Станіслав, Качкарівку Милівської громади та Дніпровське Білозерської громади. Внаслідок дронових ударів загинуло троє людей - по одному мешканцю в кожному селі.

Двоє осіб отримали важкі поранення у Качкарівці. Обох постраждалих від теракту ушпиталили, медики борються за їхнє життя. Начальник ОВА висловив співчуття родинам загиблих.

Обстріли Херсона: росіяни розгорнули терор

Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.

Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
Новини
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН