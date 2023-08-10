Росіяни за добу вбили трьох людей у Донецькій області, 10 дістали поранення, - ОВА

Російські війська за останню добу обстріляли близько десяти населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.
Ситуація на напрямках
Жертви обстрілів РФ
За словами Кириленка, 2 людини загинули у Зарічному Лиманської громади. Також у Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 2 промислові споруди.
Фото: Наслідки обстрілів (deepstatemap.live)
"У Миколаївці Костянтинівської громади поранено 1 людину", - йдеться у заяві.
Глава області додав, що 1 людина була поранена у Курахівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки. За останню добу загалом було поранено 10 людей.
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.
Під час нещодавнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.
Окупанти позавчора атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.
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