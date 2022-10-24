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Росіяни за добу вбили ще шістьох мирних жителів Донецької області

Ілюстративне фото: росіяни за добу вбили ще шістьох мирних жителів Донецької області (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за минулу добу обстріляли декілька населених пунктів Донецької області. В результаті атак загинули шестеро цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що вчора троє людей загинуло у Курдюмівці, двоє - у Великій Новосілці та один - у Бахмуті.

Окрім того, п'ять цивільних отримали поранення 23 жовтня.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни обстріляли лікарню у Бахмуті.

Окрім того, у Святогірську під час розмінування загинув рятувальник.

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Донецька область