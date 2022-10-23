Росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області

Російські окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті атаки загинули двоє цивільних, ще дев'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Так, один цивільний загинув у Кліщіївці та ще один - у Торському. Ще дев'ять людей отримали поранення минулої доби.
Окрім цього, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: два у Діброві та два в Озерному.
Президент України Володимир Зелеський повідомляв, що ключові гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут, окупанти кинули проти українських військових дві тисячі в'язнів.
Так, The Washington Post писало, що боротьба за контроль над Бахмутом затьмарила всю стратегічну логіку росіян.
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