UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області

Ілюстративне фото: росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті атаки загинули двоє цивільних, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, один цивільний загинув у Кліщіївці та ще один - у Торському. Ще дев'ять людей отримали поранення минулої доби.

Окрім цього, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: два у Діброві та два в Озерному.

Президент України Володимир Зелеський повідомляв, що ключові гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут, окупанти кинули проти українських військових дві тисячі в'язнів.

Так, The Washington Post писало, що боротьба за контроль над Бахмутом затьмарила всю стратегічну логіку росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область