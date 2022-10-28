Росіяни за добу вбили чотирьох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області

Російські окупанти за минулу добу обстріляли територію Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначимо, що троє людей загинули у Бахмуті та один - у Святогірську. Ще дев'ять людей отримали поранення. До того ж, правоохоронці виявили тіла п'яти цивільних, що загинули під час окупації - у Шандриголовому.