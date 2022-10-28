Росіяни за добу вбили чотирьох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області

Російські окупанти за минулу добу обстріляли територію Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули четверо цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Зазначимо, що троє людей загинули у Бахмуті та один - у Святогірську. Ще дев'ять людей отримали поранення.
До того ж, правоохоронці виявили тіла п'яти цивільних, що загинули під час окупації - у Шандриголовому.
Нагадаємо, в Донецькій області ексгумували вже 131 тіло загиблого, але цифра не є остаточною, адже могили все ще знаходять.
До того ж, росіянин, який знаходиться на Донецькому напрямку, розповів про відступ окупантів і злагоджену роботу ЗСУ.
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