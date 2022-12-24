Росіяни чекають на наступ ЗСУ під Запоріжжям. Жителям загрожують розстрілом у "день Ікс"

Окупанти назвали чергову дату наступу українських військ. Мешканцям навіть заборонили виходити з будинків і погрожують розстрілом порушникам комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь .

"Мирному населенню 25 грудня заборонено виходити зі своїх будинків. Тих, хто вийде, буде покарано аж до розстрілу", - йдеться у повідомленні.

Між собою російські військові обговорюють, що 25 грудня - це ймовірна дата наступу ЗСУ по всій лінії зіткнення від Василівки Запорізької області до Вугледара Донецької області.

При цьому автори не виключають, що це лише черговий метод залякування місцевого населення, щоб люди не виходили з дому і не могли передати ЗСУ дані про розташування окупантів.