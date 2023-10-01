Росіяни атакували житловий квартал Херсона, в вогняній пастці опинилась сім'я з дітьми

"Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля", - пише Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА вогнеборці врятували сім'ю. Наразі інші подробиці не розкриваються.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав зранку Прокудін, протягом минулої доби, 30 вересня, терористи здійснили 102 обстріли по території Херсонської області. Загалом ворог випустив близько 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Росіяни поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні;

магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.

Відомо про одного пораненого.