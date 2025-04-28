Росіяни вбили дронами жителя Чернігівської області

Російські терористи вдарили безпілотниками по селу в Чернігівській області та вбили літнього чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса та Національну поліцію України.
Атака сталася в понеділок, 28 квітня по житловому будинку в одному з сіл Семенівської громади. Внаслідок удару загинув чоловік 68 років.
"38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів - його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера", - написав Чаус.
У Нацполіції повідомили, що росіяни дронами атакували будинок 68-річного мешканця одного з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Внаслідок ворожих влучань пенсіонер загинув.
"На місце події негайно прибули поліцейські сектору поліцейської діяльності №1 (м. Семенівка). Поліцейські встановили, що на порятунок пенсіонеру першим кинувся його 38-річний односелець. Чоловік дивом вцілів - поліцейські евакуювали його з обстрілюваного села", - йдеться у повідомленні.
Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів.
За останню добу російський агресор запустив понад 160 ударних безпілотників. Сили ППО працювали на центрі та сході країни.
Вранці у понеділок, 28 квітня, російський агресор вдарив "Шахедами" по місту Черкаси. Загалом було випущено щонайменше 15 дронів.
БпЛА пошкодили об'єкт інфраструктури, через що без газопостачання залишилася частина споживачів обласного центру і довколишніх сіл.
До міста прямують десятки аварійних бригад, щоб відновити постачання газу.
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