Росіяни вбили дронами жителя Чернігівської області

Атака сталася в понеділок, 28 квітня по житловому будинку в одному з сіл Семенівської громади. Внаслідок удару загинув чоловік 68 років.



"38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів - його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера", - написав Чаус.



У Нацполіції повідомили, що росіяни дронами атакували будинок 68-річного мешканця одного з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Внаслідок ворожих влучань пенсіонер загинув.

"На місце події негайно прибули поліцейські сектору поліцейської діяльності №1 (м. Семенівка). Поліцейські встановили, що на порятунок пенсіонеру першим кинувся його 38-річний односелець. Чоловік дивом вцілів - поліцейські евакуювали його з обстрілюваного села", - йдеться у повідомленні.

Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів.