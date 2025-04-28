Росіяни вбили дронами жителя Чернігівської області
Російські терористи вдарили безпілотниками по селу в Чернігівській області та вбили літнього чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса та Національну поліцію України.
Атака сталася в понеділок, 28 квітня по житловому будинку в одному з сіл Семенівської громади. Внаслідок удару загинув чоловік 68 років.
"38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів - його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера", - написав Чаус.
У Нацполіції повідомили, що росіяни дронами атакували будинок 68-річного мешканця одного з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Внаслідок ворожих влучань пенсіонер загинув.
"На місце події негайно прибули поліцейські сектору поліцейської діяльності №1 (м. Семенівка). Поліцейські встановили, що на порятунок пенсіонеру першим кинувся його 38-річний односелець. Чоловік дивом вцілів - поліцейські евакуювали його з обстрілюваного села", - йдеться у повідомленні.
Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів.
Дронові атаки Росії
За останню добу російський агресор запустив понад 160 ударних безпілотників. Сили ППО працювали на центрі та сході країни.
Вранці у понеділок, 28 квітня, російський агресор вдарив "Шахедами" по місту Черкаси. Загалом було випущено щонайменше 15 дронів.
БпЛА пошкодили об'єкт інфраструктури, через що без газопостачання залишилася частина споживачів обласного центру і довколишніх сіл.
До міста прямують десятки аварійних бригад, щоб відновити постачання газу.
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