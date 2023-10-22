У росіян "загострення мародерської хвороби". Гуменюк пояснила, що це означає

"Вони чинять подворові обходи і як констатують військові у них йде "загострення мародерської хвороби". Вони пакують речи, дуже багато відправляють за поребрік. Це, як правило ознака того, що вони вже не закріплюються в тих населених пунктах і переміщуються очевидно вглиб. Цілком очевидно, що будуть шукати місце зимівлі - там, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, де є залізо-бетонні конструкції", - констатувала вона.

За словами Гуменюк, люди переховуються, не хочуть виходити на контакт з окупаційною владою, з представниками колаборантів, навіть з представниками військових.

"Там (на окупованих територіях Херсонської області, - ред.) посилюються поліцейські норми тиску на населення, які окупанти вважають для себе правильними, коли вишукують проукраїнські налаштованих людей, коли вишукують тих, хто ще не отримав російську "червону книжечку" і намагаються провести насильницьку паспортизацію серед того населення, яке можуть дістати з домівок", - додала вона.

Мародерства окупантів

Зазначимо, раніше повідомлялося, що росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані нотаріальні округи відповідно до чинного російського законодавства. Зокрема, окупаційна "адміністрація" Запорізької області сформувала перелік тих, хто відповідатиме за легалізацію мародерства.