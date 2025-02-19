Росія звинуватила Україну у "підготовці терактів" в ЄС, ЦПД відреагував

Російська Федерація (РФ) розпочала нову інформаційну кампанію проти України. Цього разу звинувачує у нібито "підготовці терактів" на території європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Звинувачення у "підготовці терактів"

Служба зовнішньої розвідки Росії сьогодні, 19 лютого, заявила про те, що Україні з метою зриву мирних переговорів нібито готує "проведення серії терактів" проти дипломатичних представництв Росії на території Європи. Зокрема мова йде про Німеччину, країни Балтії, Скандинавії, Словаччини та Угорщини.

Не змінюють почерк

Як пояснив Коваленко, інформаційну операцію Росії курує давній друг диктатора Володимира Путіна, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Останній же вже провалив кабельні диверсії країни-терориста проти країн НАТО. Зокрема розповідав після цього, що Україна нібито готує теракти проти суден.

"Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС". Насправді Росія здійснила низку диверсій і підпалів в країнах ЄС та НАТО, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що казали в Альянсі", - додав Коваленко.

Керівник ЦПД відзначив, що сьогодні Наришкін готує нові можливі диверсії, щоб звинуватити Україну, але через його бездарність стане одразу зрозуміло, що причетна до усього саме Росії.

Російські дезінформаційні кампанії

Російські дезінформаційні кампанії проти України під час війни мають системний і багаторівневий характер. Вони включають фейки про українську армію, вигадані злочини ЗСУ, дискредитацію українського керівництва та спроби розколоти суспільство. Основні канали поширення – пропагандистські медіа, соцмережі, боти та спецоперації в інформаційному просторі Заходу.

Нагадаємо, що у 2023-му Європейський союз (ЄС) запровадив санкції проти Росії через дезінформацію про війну в Україні.