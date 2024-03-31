Росія знову звинуватила Україну в "терактах" і зажадала арешту Малюка. СБУ різко відповіла

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук - зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей", - зазначають у спецслужбі.

В СБУ також звернули увагу на той факт, що такі заяви міністерства країни-агресора щодо подій у Підмосков'ї звучать саме у другу річницю звільнення українськими захисниками Бучі від окупантів, де були виявлені численні факти масових вбивств мирних жителів.

"Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату", - наголосили в прес-службі СБУ в коментарі РБК-Україна.

В СБУ додали, що будь-які слова російського МЗС "є нікчемними".

"РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", - кажуть в спецслужбі.

Що передувало

Сьогодні у МЗС РФ зробили заяву, у якій офіційно стверджувалося, зокрема, що теракт у Crocus City Hall 22 березня начебто має "український слід".

"Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують на те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну", - йдеться у заяві зовнішньодипломатичного відомства країни-агресора..

Також у російському міністерстві стверджують, що Москва передала Києву вимоги про негайний арешт та видачу "всіх причетних" до "терактів".

"Серед цих вимог - арешт глави СБУ В. Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", - пише російське МЗС.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.

Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.

Пізніше у РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.

Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних в нападі. Вони нібито зізналися у скоєнні теракту. До суду чоловіків доставили побитими, один із них був на каталці у супроводі лікарів. Очевидно, що до них застосовували тортури.

Як заявив 27 березня начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

У Держдепі США вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.