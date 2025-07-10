Росія знову вдалась до "токсичного вкиду" щодо України, - ГУР

Як пише ГУР, наразі на території Сирії поширюється інформації про продаж нібито військового майна, яке було "придбано" у Міністерстві оборони України. Вигадане ворогом "майно" - дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул - невідомий.

"Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні", - додає розвідка.

Ба більше, одна з капсул промаркована як PU 94244U - це рідкісний ізотоп плутонію, якого у всій земній корі не більше декількох грамів.

Фото: Росія знову вдалась до "токсичного вкиду" щодо України (t.me/DIUkraine)

У тому ж числі російська пропаганда намагається продати військовий прилад хімічної розвідки радянського зразка, який буцімто "викупили у представників Міноборони, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом”.

"Це - спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ", - пояснив представник ГУР МО України Андрій Юсов.