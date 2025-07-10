Росія знову вдалась до "токсичного вкиду" щодо України, - ГУР

Російська Федерація (РФ) вдалась до нової дезінформаційної кампанії проти України. Цього разу вигадала нібито "поширення" Києвом радіоактивних речовин у Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як пише ГУР, наразі на території Сирії поширюється інформації про продаж нібито військового майна, яке було "придбано" у Міністерстві оборони України. Вигадане ворогом "майно" - дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул - невідомий.
"Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні", - додає розвідка.
Ба більше, одна з капсул промаркована як PU 94244U - це рідкісний ізотоп плутонію, якого у всій земній корі не більше декількох грамів.
Фото: Росія знову вдалась до "токсичного вкиду" щодо України (t.me/DIUkraine)
У тому ж числі російська пропаганда намагається продати військовий прилад хімічної розвідки радянського зразка, який буцімто "викупили у представників Міноборони, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом”.
"Це - спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ", - пояснив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Під час повномасштабної війни проти України Росія активно використовує пропаганду як інструмент інформаційної війни. Кремль регулярно погрожує ядерною зброєю, намагаючись залякати західні країни. У російських медіа поширюються меседжі про "зовнішнє управління" Україною, "біолабораторії США" на її території, спроби виправдати вторгнення вигадками про "нацистів" та нібито утиски російськомовного населення.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін нафантазував чергове виправдання окупації Криму у 2014 році.
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