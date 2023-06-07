Росія запустила черговий фейк про токсичну аміачну хмару у Харківській області

Однак як з'ясувалось, відео з токсичною хмарою у соцмережі поширили російські пропагандисти. При цьому його також почали поширювати канали "Z-воєнкорів".

На кадрах нібито зображено наслідки обстрілу трубопроводу Тольятті - Одеса, через який доставлявся аміак.

Насправді ж, за інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у результаті терористичного обстрілу, у Куп‘янському районі сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком.

"Станом на 22:29 6 червня загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. Продовжуємо моніторити рівень забруднення, ситуація контрольована", - заявив він.

Витоку аміаку вдалось запобігти завдяки спрацюванню запобіжних клапанів.

Обстріл аміакопроводу

Внаслідок ворожих ударів 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.

Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол повідомив, що в повітря могло потрапити близько 134 тонн аміаку.

Також 6 червня загарбники повторно завдали ударів по трубопроводу з аміаком.

Боротьба РФ за транзит аміаку

З початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну було призупинено транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" через територію України.

Оператором української частини цього трубопроводу, протяжність якої становить 1,018 тисяч кілометрів, є держпідприємство "Укрхімтрансаміак". Безпосередньо поставкою російського аміаку на експорт після доставки трубопроводом займався державний Одеський припортовий завод.

Український президент Володимир Зеленський пропонував обговорювати транзит російського аміаку через українську територію. Його умовою був обмін всіх полонених. Однак РФ відмовилась від обміну.

Проте Кремль почав використовувати "зернову угоду" заради розблокування транзитного каналу.

Російський диктатор Володимир Путін намагається прив'язати до угоди можливість експорту добрив через територію України. До вторгнення росіяни експортували 4,4 млн тонн аміаку, близько половини транспортувалося в український порт "Південний".