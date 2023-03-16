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Росія втратила під Бахмутом до 30 тисяч убитими і пораненими, - Британія в ОБСЄ

Фото: РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час боїв за Бахмут російська регулярна армія та приватна військова компанія "Вагнера" втратили 20-30 тисяч пораненими і вбитими.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що при цих втратах, росіяни просунулись на цьому напрямку лише на 25 кілометрів.

"Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі. росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. "вагнерівців" і регулярних російських військових", - заявив він.

За його підрахунками, на кожен пройдений росіянами кілометр припадає приблизно 800 їхніх поранених або вбитих військових. Переважно це бойовики "Вагнера".

Нагадаємо, що представник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що просування Росії у Бахмуті важко назвати навіть "пірровою перемогою".

Також раніше ми писали, що прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

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ВагнерівціБахмутВійна Росії проти України