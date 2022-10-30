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Росія внесла до списку "недружніх країн" популярні офшорні зони

Фото: РФ 30 жовтня знову розширила список "недружніх країн" (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 30 жовтня, знову розширила список "недружніх країн". РФ включила до нього популярні у світі офшорні зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Російський уряд вніс до списку 11 заморських територій Великої Британії. Раніше ці держави та території підтримали санкції проти Росії.

Так, до списку потрапили Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південна Джорджія, Південні Сандвічеві острови, Акротирі, Декелія, Теркс та Кайкос.

Раніше Росія визнала "недружніми" три британські острови - Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Тепер у списку усі 14 Британських заморських територій.

Варто зазначити, що деякі з цих острів та територій популярні у світі завдяки своїй юрисдикції для створення офшорних компаній.

Нагадаємо, що раніше Росія додала до свого списку "недружніх країн" острови Гернсі, Мен та Багами, які підтримали санкції Великобританії.

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