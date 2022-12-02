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Росія влаштувала "трилер" з закривавленими пакунками через "хорор" для їхньої дипломатії, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія надсилала посольствам України у різних країнах закривавлені пакунки у відповідь на свою поразку на дипломатичному фронті. Усі подібні випадки будуть ретельно розслідуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Українська дипломатія влаштувала Росії "хорор", а нам у відповідь влаштували "трилер". Власне, ось така співмірність зусиль. Але ми влаштували Росії та її друзям саме "фільм жахів", і вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті", - сказав він.

Кулеба не може стверджувати, що надсилання закривавлених пакунків посольствам - це дії безпосередньо спецслужб РФ, але те, що це пов'язано з Росією, для нього є беззаперечним.

"Дочекаємось висновків слідства, але ми розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента з усіма країнами, в яких сталися інциденти. Ці слідства будуть вести в кожній країні, ми будемо розплутувати клубок в кожній країні. В Україні також буде розслідування цих випадків. Ті люди, які придумали цю операцію, вони просто хворі на голову, бо вирізати очі у тварини, класти в конверт та розсилати, здорова люди на таке не здатна. Це хворі люди. Але це небезпечно хворі люди", - сказав міністр.

Нагадаємо, низка посольство України у різних країнах отримали пакунки просякнуті рідиною червоного кольору з очима тварин.

Раніше посольство України в Мадриді отримало конверт, який вибухнув в руках коменданта. Чоловік отримав незначні поранення та був госпіталізований. Загалом в країні зафіксували вже шість подібних інцидентів.

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