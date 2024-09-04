Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Що відомо про вбивство росіянами цілої сім'ї

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив у своїх соцмережах світлину однієї сім'ї та наголосив: "внаслідок сьогоднішньої атаки живим із цілої сім'ї на цьому фото залишився лише чоловік".

"Дружина Євгенія та троє їхніх доньок - Ярина, Дарина та Емілія - загинули у власному будинку", - уточнив він.

Садовий зазначив, що "позаду стоїть Ярина Базилевич", якій був 21 рік.

"Вона працювала в нашому офісі "Львів - молодіжна столиця Європи 2025". У центрі Європи росія винищує українців цілими сім'ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам'ять", - підсумував очільник міста.

Допис Садового у Facebook (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

У Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка опублікували також кадри моменту, коли чоловікові надають медичну допомогу, а з руїн виносять тіло його доньки.

"Неможливо знайти слова, які б описали невимовний страшний біль цього чоловіка, і цей біль назавжди. Істоти, які запускали ракети з літаків, мають за це відповісти", - йдеться у дописі.

Згідно з інформацією, опублікованою на Facebook-сторінці "Так люблю той Львів, що бракує ми слів", Ярослав, який втратив сьогодні у Львові свою сім'ю, походить з роду Івана Франка.

Уточнюється, нібито він - онук Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів).

Ярослав може походити з роду Івана Франка (скриншот: facebook.com/lviv1256)

Основне про постраждалих внаслідок ворожого удару

Згідно з офіційною інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 11:25 4 вересня, кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Львову становила 47 людей.

"Станом на зараз надзвичайники врятували 12 людей. На жаль, 7 загинули, серед яких є діти", - додали у прес-службі відомства у Facebook.

Уточнюється, що на місці працюють психологи ДСНС Львівщини, які надали допомогу 82 постраждалим (серед них - 11 дітей).

До ліквідації наслідків подій від ДСНС було залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки. Роботи тривають.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що пошуки постраждалих тривають, та пояснив, що найбільша складність в тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу.

"Під ним ще можуть бути люди. Пожежно-рятувальні підрозділи роблять все, щоб розбирати руїни максимально швидко та максимально обережно", - наголосив посадовець.

Зведення від Максима Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Козицький розповів також, що станом на 10:55 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога, перебували у трьох медичних закладах Львова.

"Серед пацієнтів - 7 дітей. Усі вони мають травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя", - уточнив керівник Львівської ОВА й додав, що дані щодо пацієнтів постійно оновлюються.

Крім того, посадовець подякував лікарям і молодшому медперсоналу, "які в ці хвилини творять диво".

Інформація від Козицького щодо постраждалих (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Що варто знати про ворожий удар по Львову

У ніч на 4 вересня 2024 року російські війська масовано атакували Україну дронами й ракетами.

Близько 5:20 у Львові пролунали вибухи. Військові повідомляли про загрозу дронів. Пізніше у Львові знову пролунали вибухи.

За словами очевидців, над центром Львова пролетіли щонайменше кілька ракет, після чого пролунали дуже гучні вибухи та було видно заграву. Над містом здійнявся дим.

Вже близько 6:40 стало відомо про перших шістьох постраждалих. Через атаку окупантів було пошкоджено низку будинків і машин.