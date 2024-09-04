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Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Середа 04 вересня 2024 13:02
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Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю Цієї ночі ворог поцілив по серцю Львова (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Ворожа атака по Львову, яку здійснили росіяни цієї ночі, забрала життя вже сімох людей. В одній сім'ї живим залишився лише батько - його дружина та троє доньок були вбиті.

РБК-Україна розповідає, що відомо про загиблих і постраждалих у Львові.

Що відомо про вбивство росіянами цілої сім'ї

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив у своїх соцмережах світлину однієї сім'ї та наголосив: "внаслідок сьогоднішньої атаки живим із цілої сім'ї на цьому фото залишився лише чоловік".

"Дружина Євгенія та троє їхніх доньок - Ярина, Дарина та Емілія - загинули у власному будинку", - уточнив він.

Садовий зазначив, що "позаду стоїть Ярина Базилевич", якій був 21 рік.

"Вона працювала в нашому офісі "Львів - молодіжна столиця Європи 2025". У центрі Європи росія винищує українців цілими сім'ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам'ять", - підсумував очільник міста.

Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'юЖивим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Допис Садового у Facebook (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

У Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка опублікували також кадри моменту, коли чоловікові надають медичну допомогу, а з руїн виносять тіло його доньки.

"Неможливо знайти слова, які б описали невимовний страшний біль цього чоловіка, і цей біль назавжди. Істоти, які запускали ракети з літаків, мають за це відповісти", - йдеться у дописі.

Згідно з інформацією, опублікованою на Facebook-сторінці "Так люблю той Львів, що бракує ми слів", Ярослав, який втратив сьогодні у Львові свою сім'ю, походить з роду Івана Франка.

Уточнюється, нібито він - онук Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів).

Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Ярослав може походити з роду Івана Франка (скриншот: facebook.com/lviv1256)

Основне про постраждалих внаслідок ворожого удару

Згідно з офіційною інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 11:25 4 вересня, кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Львову становила 47 людей.

"Станом на зараз надзвичайники врятували 12 людей. На жаль, 7 загинули, серед яких є діти", - додали у прес-службі відомства у Facebook.

Уточнюється, що на місці працюють психологи ДСНС Львівщини, які надали допомогу 82 постраждалим (серед них - 11 дітей).

До ліквідації наслідків подій від ДСНС було залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки. Роботи тривають.

Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що пошуки постраждалих тривають, та пояснив, що найбільша складність в тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу.

"Під ним ще можуть бути люди. Пожежно-рятувальні підрозділи роблять все, щоб розбирати руїни максимально швидко та максимально обережно", - наголосив посадовець.

Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Зведення від Максима Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Козицький розповів також, що станом на 10:55 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога, перебували у трьох медичних закладах Львова.

"Серед пацієнтів - 7 дітей. Усі вони мають травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя", - уточнив керівник Львівської ОВА й додав, що дані щодо пацієнтів постійно оновлюються.

Крім того, посадовець подякував лікарям і молодшому медперсоналу, "які в ці хвилини творять диво".

Живим залишився лише батько. Під час атаки на Львів росіяни вбили цілу сім'ю

Інформація від Козицького щодо постраждалих (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Що варто знати про ворожий удар по Львову

У ніч на 4 вересня 2024 року російські війська масовано атакували Україну дронами й ракетами.

Близько 5:20 у Львові пролунали вибухи. Військові повідомляли про загрозу дронів. Пізніше у Львові знову пролунали вибухи.

За словами очевидців, над центром Львова пролетіли щонайменше кілька ракет, після чого пролунали дуже гучні вибухи та було видно заграву. Над містом здійнявся дим.

Вже близько 6:40 стало відомо про перших шістьох постраждалих. Через атаку окупантів було пошкоджено низку будинків і машин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд має Львів після комбінованої атаки ворога.

Читайте також, як в Одесі російська ракета вбила тримісячну дитину, її маму та бабусю.

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Львів Війна в Україні Атака дронів Загинув Ракетна атака
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