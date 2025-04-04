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Росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі

Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Росіяни заявили, що вдарили ракетою у фугасному спорядженні за місцем проведення наради українських військових у місті Кривий Ріг. Насправді ж удар росіян був по жилому району, а серед загиблих - багато дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське Міноборони.

Цинічна заява РФ

Російське командування заявило, що завдало завдано високоточного удару ракетою у фугасному спорядженні по місцю проведення наради з командирами з'єднань і західними інструкторами в одному з ресторанів міста Кривий Ріг.

Ба більше, росіяни заявляють, що внаслідок удару українські військові зазнали втрат: до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.

Що сталось насправді

Сьогодні ввечері у низці областей оголошувався сигнал тривоги через загрозу балістичного удару. Під час тривоги стало відомо про вибух у місті Кривий Ріг.

За останніми даними, російська армія вдарила по жилому мікрорайону міста. Центр удару був поруч з дитячим майданчиком, на якому у той момент перебували діти.

Станом на 23:00 відом вже про понад 40 постраждалих серед цивільних, частина з них перебуває у медичних закладах де за їх життя борються лікарні.

Також відомо про 16 загиблих, серед яких шестеро - діти.

Детально про те, що відомо про наслідки російського обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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