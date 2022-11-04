Росія відродила загороджувальні загони та практику розстрілу дезертирів, - британська розвідка

Через низький моральний дух і небажання воювати російські сили почали розгортання "загороджувальних загонів" або "блокуючих частин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, ці підрозділи загрожують солдатам, що відступають, щоб змусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.
За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, можливо, дозволяли стріляти у відмовників після попередження. Генерали також, мабуть, хотіли б тримати оборону аж до смерті.
"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки , за останні три місяці російська армія змогла захопити лише два українські села.
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