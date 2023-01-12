Росія відпустила на волю ветерана Збройних сил США, - CNN

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Росія відпустила ув'язненого в 2022 році ветерана військово морських сил США Тейлора Дадлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Він також додав, що останні 9 місяців були важкими для сім'ї ув'язненого, та наразі вони попросили ЗМІ "поважати їхнє приватне життя" та дати їм можливість привітати Тейлора вдома.
Нагадаємо, США обміняли ув'язнену в РФ баскетболістку Брітні Ґрінер на російського продавця зброї.
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