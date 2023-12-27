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Росія відправила на ТОТ політтехнологів, "малюватимуть" цифри для Путіна

Фото: Росія відправила на ТОТ політтехнологів, "малюватимуть" цифри для Путіна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кремль відправив на тимчасово окуповані території політтехнологів, які "малюватимуть" цифри російському диктатору Володимиру Путіну під час виборів президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"У кремлі вже визначились з цифрами, які збираються намалювати у підтримку диктатора. За задумом окупантів, міжнародний злочинець Володимир Путін має набрати на ТОТ 80% підтримки, при аналогічній явці", - пише ЦНС. 

Як відзначає пресслужба, Росія планує використати псевдоволевиявлення в якості демонстрації так званої "легальності" правління диктатора і його нацистської політики. 

Політтехнологи, зі свого боку, організовуватимуть виставку й приховуватимуть відсутність явки з боку цивільних. Також займатимуться інструктажем членів виборчих комісій щодо фальсифікації голосування.

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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