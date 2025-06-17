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Росія ударом по Запоріжжю понівечила гуртожиток і багатоповерхівку: кадри з наслідками

Запоріжжя, Вівторок 17 червня 2025 06:42
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Росія ударом по Запоріжжю понівечила гуртожиток і багатоповерхівку: кадри з наслідками Ілюстративне фото: у Запоріжжі є руйнування через удари РФ (facebook.com/DSNSZP)
Автор: РБК-Україна

Унаслідок масованих ударів Росії по Запоріжжю, що було завдано у ніч на 17 червня, пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

Очільник ОВА показав кадри з наслідками російської атаки на місто, на яких були зафіксовані руйнування.

"Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях", - повідомив Федоров.

За його словами, окупанти понівечили своїм ударом також близько 30 гаражів у гаражному кооперативі. Унаслідок ударів обійшлося без постраждалих.

Комбінована атака на Україну 17 червня

Росія вночі атакувала кілька українських міст. Найруйнівнішого удару зазнав Київ. В українській столиці уламки впали в кількох районах, унаслідок чого зафіксовано руйнування, спалахнули пожежі.

За останніми даними, у Солом'янському районі пошкоджено два житлових будинки. У 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо щонайменше про 18 постраждалих та одного загиблого. Також зруйновано конструкцію ще однієї житлової багатоповерхівки.

Також пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (Національний авіаційний інститут у минулому). Детальніше про нічну атаку на Київ можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

По Запоріжжю ворог завдав щонайменше чотирьох потужних ударів, через які в місті спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування на підприємствах.

Крім того, масованої атаки зазнала Одеса. Унаслідок удару є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Поранення дістали щонайменше 13 осіб, серед яких є дитина.

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