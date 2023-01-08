Росія суттєво вичерпала запаси ракет. У ISW відповіли, чи зможе ворог продовжити обстріли енергосистеми України
Фото: Росія суттєво вичерпала свої запаси ракет (Getty Images)
Російські окупанти продовжують виснажувати свій ракетний арсенал. Однак, ймовірно, ворог все ще зможе загрожувати цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі України масованими атаками.
Аналітики нагадали, що глава українського Міноборони Олексій Резніков
У звіті ISW також мовиться, що від початку вторгнення 24 лютого Росія виробила набагато менше стратегічних ракет у порівннянні з
- Росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України.
- Окупанти виснажують свій ракетний арсенал та запаси безпілотників іранського виробництва, але, ймовірно, продовжуватимуть загрожувати українській інфраструктурі у найближчій перспективі.
- Російські та українські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.
- Загарбники здійснили просування в Соледарі на фоні продовження наступальних операцій навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.
- Просування військ РФ у Соледарі не означають неминучого оточення Бахмута.
- Російські війська продовжують докладати зусиль для встановлення контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
- Українські та європейські офіційні особи продовжують попереджати, що Росія готується до нової хвилі мобілізації.
- Окупанти продовжують вивозити українських дітей на територію РФ під виглядом оздоровлення.