UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія суттєво вичерпала запаси ракет. У ISW відповіли, чи зможе ворог продовжити обстріли енергосистеми України

Фото: Росія суттєво вичерпала свої запаси ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують виснажувати свій ракетний арсенал. Однак, ймовірно, ворог все ще зможе загрожувати цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі України масованими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що глава українського Міноборони Олексій Резніков

У звіті ISW також мовиться, що від початку вторгнення 24 лютого Росія виробила набагато менше стратегічних ракет у порівннянні з

  • Росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України.
  • Окупанти виснажують свій ракетний арсенал та запаси безпілотників іранського виробництва, але, ймовірно, продовжуватимуть загрожувати українській інфраструктурі у найближчій перспективі.
  • Російські та українські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.
  • Загарбники здійснили просування в Соледарі на фоні продовження наступальних операцій навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.
  • Просування військ РФ у Соледарі не означають неминучого оточення Бахмута.
  • Російські війська продовжують докладати зусиль для встановлення контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
  • Українські та європейські офіційні особи продовжують попереджати, що Росія готується до нової хвилі мобілізації.
  • Окупанти продовжують вивозити українських дітей на територію РФ під виглядом оздоровлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України