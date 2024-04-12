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Росія до середини 2025 року вичерпає запаси старих танків і бойових машин, - аналітики

Фото: Росія до середини 2025 року вичерпає запаси старої техніки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія для ведення війни проти України використовує стару техніку. Але до середини 2025 року на російських складах може не лишитися старих танків і бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як зазначається, Кремль поповнює втрати російської армії в Україні, розконсервовуючи старі запаси техніки. Йдеться про бойові машини 1970-х років, а у деяких випадках навіть 60-х чи 50-х років.

Видання додає, що ця техніка - обмежений ресурс, її неможливо замінити новим виробництвом.

Естонський військовий і аналітик Артур Рехі вважає, що до середини 2025 року на російських складах не залишиться старих танків і бойових машин. На думку аналітика, час Росії спливає.

При цьому видання наголошує, що російська армія все ще опирається на масовість військ, попри те, що зазнає втрат.

Американський генерал Крістофер Каволі наголосив, що армія РФ зараз фактично більша на 15%, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, за минулий рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 до 470 тисяч.

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 450 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 840 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

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