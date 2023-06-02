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Росія розповсюджувала фейки про смерть Павела під час президентських перегонів у Чехії

Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія поширювала дезінформацію про смерть поточного президента Петра Павела під час нещодавніх президентських перегонів у Чехії. Тоді він був кандидатом на посаду президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чехії.

"Криміналісти з відділу екстремізму і тероризму празької поліції розслідували справу і встановили, що сліди, звідки почала поширюватися ця дезінформація, ведуть до Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкретного злочинця встановити не вдалося, тому справу було відкладено.

В Інтернеті поширювалась дезінформація про смерть кандидата в президенти Петра Павла. Тоді поліція взялася розслідувати цю справу. Павел відреагував на це і сказав, що "антикампанія досягла нового мінімуму".

Наприкінці січня екс-генерал НАТО Петер Павел переміг на президентських виборах у Чехії. Його опонентом був проросійський екс-прем'єр Андрій Бабіш.

Петр Павел про Україну

Він заявляв, що Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхів збільшення постачання боєприпасів в Україну.

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

Також президент Чехії говорив, що підготовка до вступу до НАТО та ЄС є дуже складною, але Захід має допомогти Україні відповідати всім критеріям.

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