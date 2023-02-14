Росія проводить "експрес" підготовку для двох бригад, аби компенсувати втрати, - Генштаб

В Ростовській області на полігоні Кадамовський Росія проводить підготовку ще двох бригад військовослужбовців. Через короткий курс тренувань солдати мають низький рівень готовності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський Російської Федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців", - пише пресслужба.

Основна частина мобілізованих проходить тритижневий курс підготовки. Інші ж - тренуються два тижні. Через короткий термін тренувань, окупанти мають низький рівень підготовки.

"З початку цього року, на території полігону підготовка рекрутів ПВК "Вагнер" не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій", - додає Генштаб.