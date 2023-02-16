Росія планує теракти всередині країни, - розвідка Польщі

Російські пропагандисти починають розвивати нові наративи, які вказують на те, що Кремль може готувати провокації "під чужим прапором" всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина в Twitter.

Він розповів, що Служба зовнішньої розвідки держави-окупанта поширює різну брехню. В тому числі про причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".

За його словами, Росія продовжує вести інформаційну війну, зокрема проти союзників України. Крім того РФ виправдовує злочинні дії Кремля.

Докладніше про те, чого домагається Кремль пропагандою проти України та Заходу у матеріалі РБК-Україна "Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи".

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