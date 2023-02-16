Росія планує теракти всередині країни, - розвідка Польщі

Російські пропагандисти починають розвивати нові наративи, які вказують на те, що Кремль може готувати провокації "під чужим прапором" всередині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина в Twitter.
За його словами, Росія продовжує вести інформаційну війну, зокрема проти союзників України. Крім того РФ виправдовує злочинні дії Кремля.
Він розповів, що Служба зовнішньої розвідки держави-окупанта поширює різну брехню. В тому числі про причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".
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Докладніше про те, чого домагається Кремль пропагандою проти України та Заходу у матеріалі РБК-Україна "Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи".
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