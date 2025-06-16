Росія передала Україні тіла ще 1245 загиблих

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Цей етап став завершальним у рамках репатріаційних домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Загалом за цією домовленістю в Україну повернули 6057 тіл.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, тіла будуть ідентифіковані за участі експертів МВС та правоохоронців. Планується проведення необхідних експертиз і ДНК-ідентифікації.
Операцію вдалося реалізувати завдяки спільній роботі СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС, а також інших структур сектору безпеки та оборони.
Особливу роль відіграли фахівці Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення ЦВС.
Саме вони організовували транспортування тіл до спеціалізованих установ та передачу загиблих для проведення судово-медичних експертиз.
Участь у їх реалізації також брав Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого в Україні залучають до гуманітарних операцій, пов’язаних із війною.
Міністр оборони України Рустем Умєров також повідомив про завершення останнього етапу репатріації тіл загиблих захисників у межах Стамбульських домовленостей.
"Ми не зупиняємося. Попереду - наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених", - наголосив очільник Міноборони.
Домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".
Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла 1212 полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.
Ще одна хвиля репатріації відбулася 13 червня тоді в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.
Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.
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