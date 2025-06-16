Росія передала Україні тіла ще 1245 загиблих

Цей етап став завершальним у рамках репатріаційних домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Загалом за цією домовленістю в Україну повернули 6057 тіл.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, тіла будуть ідентифіковані за участі експертів МВС та правоохоронців. Планується проведення необхідних експертиз і ДНК-ідентифікації.

Хто брав участь

Операцію вдалося реалізувати завдяки спільній роботі СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС, а також інших структур сектору безпеки та оборони.

Фото: в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих (t.me/Koord_shtab

Особливу роль відіграли фахівці Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення ЦВС.

Саме вони організовували транспортування тіл до спеціалізованих установ та передачу загиблих для проведення судово-медичних експертиз.

Участь у їх реалізації також брав Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого в Україні залучають до гуманітарних операцій, пов’язаних із війною.

Міністр оборони України Рустем Умєров також повідомив про завершення останнього етапу репатріації тіл загиблих захисників у межах Стамбульських домовленостей.

"Ми не зупиняємося. Попереду - наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених", - наголосив очільник Міноборони.